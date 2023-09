Renée Zellweger knutscht ihren Ant Anstead beim Fußball ab

Diese beiden können ihre Liebe nicht verbergen! Schon seit über zwei Jahren gehen Renée Zellweger (54) und Ant Anstead (44) gemeinsam durchs Leben. Ihre Liebe halten sie größtenteils unter Verschluss – ab und zu dürfen sich Fans aber über ein niedliches Selfie hier und da freuen. Auch in der Öffentlichkeit halten sich die Schauspielerin und der Moderator nicht immer zurück: Jetzt knutscht Renée ihren Ant bei einem Fußballspiel ab!

Daily Mail liegen Fotos vor, die die beiden ziemlich intensiv zeigen: Die "Bridget Jones"-Darstellerin war nämlich als Zuschauerin bei einem Fußballspiel von ihrem Liebsten. In der Halbzeit fallen sich die beiden in die Arme und Renée knutscht ihren Kicker liebevoll ab! Die zweifache Oscar-Gewinnerin rockte für das Match einen ziemlich legeren Look, bestehend aus Jogginghose, Schlabberpulli und Cap.

Seit Juli sollen Renée und Ant schon einen weiteren Schritt gegangen sein. Freunde berichteten nämlich The Sun, dass sie sich verlobt haben! Eine öffentliche Ankündigung wollen die beiden aber nicht machen. "Sie hat ihren engsten Kreis über ihre Hochzeitspläne informiert. Alles wird sehr ruhig ablaufen", erklärte ein Insider.

Instagram / ant_anstead Renée Zellweger und Ant Anstead

Instagram / ant_anstead Ant Anstead und Renée Zellweger

MEGA Renée Zellweger und Ant Anstead, Februar 2022

