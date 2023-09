So empfand "Love Island"-Vanessa das Gefühlschaos mit Hannes

Wie steht Vanessa dazu? In der derzeitigen Staffel von Love Island hatte die 22-Jährige nach der großen Liebe gesucht. Von Anfang an verstand sie sich mit Hannes Mörl richtig gut, doch immer wieder hatten sie Differenzen. Die Zuschauer haben aber entschieden, dass Vanessa die Show verlassen muss. Promiflash hakt bei ihr nach: Wie war das Hin und Her für Vanessa?

"Ich glaube, das hat jeder gesehen, dass es etwas schwierig bei uns war", gibt die Bayerin gegenüber Promiflash zu. Dennoch habe sie das Gefühlschaos nicht wirklich gestört: "Ich fand es gut mit ihm und wir haben eine gute Zeit gehabt. Wir haben das Beste draus gemacht und haben uns auch zum Schluss entschieden, uns nur auf uns beide zu fokussieren, aber es war leider zu schnell alles vorbei."

Am Montag entschieden die Zuschauer bei einem Voting, dass Vanessa und Daniel die Show verlassen müssen. Davon waren nicht nur einige Fans richtig überrascht – auch Vanessas Zwillingsschwester Jenny wollte ohne sie gar nicht mehr in der Show sein. "Ich fühle mich viel wohler, wenn meine Zwillingsschwester da ist. Ich war noch nie so ganz alleine ohne sie irgendwo", weinte sie nach ihrem Exit.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", ab dem 11. September bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

RTLZWEI / Magdalena Possert Vanessa und Hannes bei "Love Island"

RTLZWEI / Magdalena Possert Vanessa, "Love Island"-Kandidatin 2023

RTL II Jenny und Vanessa bei "Love Island" 2023

