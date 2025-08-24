"Kuhsche*ße": Die Jindaouis vermissen das Großstadtleben

Nader Jindaoui (28) hat im vergangenen Jahr den Schritt von Berlin über Los Angeles nach Hoffenheim gewagt, doch das Landleben scheint nicht ganz seinen Geschmack zu treffen. In einer Instagram-Story machte der Fußballer nun deutlich, wie sehr er die Hauptstadt vermisst. "Wo bin ich?", scherzte er auf einer Fahrt von einer Ortschaft zur nächsten. Dabei ließ er erkennen, dass er die belebten Seiten Berlins vermisst: "Nichts gegen die ganzen Orte hier, das ist auch das Zuhause von irgendwem. Aber Berlin ist einfach mein Zuhause." Ganz anfreunden konnte er sich mit seiner neuen Umgebung offenbar noch nicht: "Aber an Kühen vorbeizufahren, und es riecht nach Kuhsche*ße und es gibt keinen Empfang."

Gemeinsam mit seiner Frau Louisa Jindaoui (25) und den beiden Kindern lebt er laut tag24 in Heidelberg, wo sie eine Villa bezogen haben. Trotz des neuen Zuhauses sehne sich die Familie nach den Vorzügen des Großstadtlebens. Für Hoffenheim brachte Naders Bekanntheit in den sozialen Medien jedoch bereits Vorteile: Der Verein gewann Tausende neue Follower. Trotzdem wolle Nader laut tag24 vor allem sportlich überzeugen und nicht nur durch Likes. Laut dem Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker ist Naders Reichweite jedoch ein spannender moderner Aspekt für den Verein.

Das Leben in Heidelberg dürfte für die Familie Jindaoui dennoch eine spannende neue Phase sein, die erst kürzlich ihr neues Haus präsentierte. Mit Garten, Pool und Feuerstelle haben Nader und Louisa dort ein idyllisches Zuhause geschaffen, das viel Platz für gemeinsame Momente mit den Kindern bietet. Noch sind einige Details nicht ganz fertiggestellt, doch schon jetzt zeigt sich, dass die Familie einen Ort gefunden hat, an dem sie zur Ruhe kommen kann. Trotz des Heimwehs nach Berlin wirkt es so, als ob sich die junge Familie Schritt für Schritt einlebt.

Instagram / linlouuu Louisa und Nader Jindaoui, Juni 2025

Instagram / naderjindaoui Nader Jindaoui, Fußballer

Instagram / linlouuu Louisa und Nader Jindaoui mit ihren Kindern Nidal und Imani, Juni 2025