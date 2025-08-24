Das ist für Clea-Lacy Juhn das Schönste am Mama-Dasein

Clea-Lacy Juhn (34) schwebt seit der Geburt ihrer Zwillinge im Juli 2024 im Mutterglück. Der Social-Media-Star, der vor allem durch die Reality-Show Der Bachelor bekannt wurde, sprach nun mit Promiflash offen über ihren neuen Lebensabschnitt. Sie stellte klar, wie sehr sie in ihrer neuen Rolle aufblüht: "Das Schönste ist, die bedingungslose Liebe zu spüren und ebenso zu geben und zu sehen, wie die Jungs die Welt entdecken und eigene Charaktere entwickeln."

Neben ihrer innigen Liebe zu ihren Kindern spürt Clea-Lacy inzwischen auch eine tiefere Verbundenheit zu ihrer eigenen Mutter. Im Gespräch mit Promiflash verriet sie, wie besonders es für sie ist, die Werte und Lektionen, die sie von ihrer Mutter erhalten hat, nun an ihre Söhne weiterzugeben. Dieser neue Lebensabschnitt bekommt dadurch eine ganz eigene, bewegende Bedeutung. Jeder Moment scheint für sie jetzt intensiver und prägender zu sein.

Clea-Lacy teilt regelmäßig Einblicke in ihren Mama-Alltag und begeistert dabei mit Ehrlichkeit und ihrer ansteckend positiven Ausstrahlung. Sie zeigt die Herausforderungen ebenso wie die vielen kleinen und großen Glücksmomente, die sie mit ihren Jungs erlebt. So konnten ihre Follower auch am ersten Geburtstag der Zwillinge Mišah und Mika teilhaben. Es sind wohl Momente wie diese, die die Herzen ihrer Community im Sturm erobern.

