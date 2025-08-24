Serkan Yavuz und Eva im Dschungel? Fans sind gespalten

Geht es bald für Serkan Yavuz (32) und Evanthia Benetatou (33) gemeinsam ins Dschungelcamp? Gerüchte, dass die beiden Reality-TV-Stars 2026 in der beliebten RTL-Show aufeinandertreffen könnten, sorgen aktuell im Netz für hitzige Diskussionen. Unter einem Beitrag von Promiflash zeigen sich die Fans geteilter Meinung. "Oha, RTL weiß, wie man Einschaltquoten bekommt", kommentiert ein User mit Blick auf die brisante Affären-Vergangenheit der beiden. Doch nicht alle können dieser Idee etwas abgewinnen. "Serkan dürfte gar keine Plattform mehr bekommen", äußert sich ein anderer Social-Media-Nutzer kritisch.

Die Vergangenheit der Protagonisten lässt die Zuschauer nicht kalt. Einige Promiflash-Leser spekulieren, ob Serkan seiner ehemaligen Partnerin und Noch-Ehefrau Samira Yavuz (31), mit der er zwei gemeinsame Töchter hat, mit einer möglichen Teilnahme einen weiteren Schlag versetzen würde. "Wenn er Samira zurückmöchte, dann sollte er solche Späßchen lassen", heißt es. Auch Evas mögliche Geburtstagsfeier im Dschungelcamp wird diskutiert. "Hauptsache Eva hat nicht gerade im Dschungelcamp Geburtstag... Da könnte ihr Ex nämlich nicht gratulieren", heißt es humorvoll. Es bleibt spannend, ob die mutmaßlichen Kandidaten tatsächlich ins Camp einziehen und wie sie dort miteinander umgehen würden.

Sowohl Serkan als auch Eva haben sich in der Vergangenheit einen Namen in der Reality-TV-Szene gemacht. Besonders brisant war ihr Seitensprung während Serkans Ehe mit Samira, den Eva erst einige Monate später auf Instagram öffentlich machte. Ob dieses Kapitel ihres Lebens nun im Rampenlicht des Dschungelcamps ein weiteres Mal aufgerollt wird? Fakt ist, dass beide Influencer zweifellos großes Potenzial für Gesprächsstoff bieten würden. Fans können gespannt bleiben, ob RTL diese explosive Mischung wirklich ins Dschungelcamp schickt.

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz und Evanthia Benetatou

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea, Juni 2025

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou, Reality-Bekanntheit