Nico sicher: "Prominent getrennt"-Justyna ist Goldgräberin

Auf Tommy Pedronis (30) YouTube-Account "La Vie en Drama" plaudert Nico Nizou aus dem Nähkästchen. Die beiden Realitystars sprechen über Nicos Zeit bei Prominent getrennt und seine Mitstreiter – insbesondere Justyna Pralina und Adrian Loevenich. Die beiden stießen als Nachrücker zum restlichen Cast dazu und sorgten seitdem für Drama. Zu Justyna hat Nico eine klare Meinung: "Die hat schon einen kleinen Gold-Digger-Vibe auf jeden Fall."

Nico erzählt, er habe sich mit Adrian gut verstanden – der Temptation Island-Star habe daher einige private Geschichten mit ihm geteilt. "[Adrian] geht ja normal arbeiten, er arbeitet auch viel. Aber anscheinend hat ihr das nicht gereicht und er hätte lieber noch ein bisschen mehr Kohle machen sollen", schildert Nico. Die finanzielle Lage des Paars habe immer wieder zu Streitigkeiten geführt. Der Grund: Laut Nico hat Justyna ganz besondere Vorstellungen, welchen Monatslohn ihr Gönnergatte mit nach Hause bringen soll. "Unter 20.000 im Monat wäre eine Lachnummer, habe ich gehört", lacht er.

Ähnliche Vorwürfe machte auch Adrian seiner Ex bereits – in der aktuellen Folge eskalierte ein Gespräch unter vier Augen komplett. Justyna warf Adrian vor, er sei zwar einst ihr Traummann gewesen, habe dann jedoch aufgehört, sich Mühe zu geben. Adrian erwiderte daraufhin, Justyna verlange zu viel von ihm und lege einen zu großen Wert auf Materielles. "Du forderst immer nur, ich muss alles für dich machen. Was machst du denn für mich?", warf er der Blondine an den Kopf. Zu viel für Justyna – sie brach das Gespräch ab und schüttete Adrian ihr volles Sektglas ins Gesicht.

RTL, RTL Collage: Nico Nizou, Justyna Pralina

Instagram / nizou.sprezzatura Nico Nizou, "Love Island"-Sieger

RTL Adrian Loevenich und Justyna Pralina bei "Stranger Sins", 2025

