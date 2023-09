Sommerhaus-Aleks: Walentina Doronina ist gebrochener Mensch!

Aleksandar Petrovic (32) findet deutliche Worte! Gestern Abend ging Das Sommerhaus der Stars endlich wieder in eine neue Runde. Die diesjährigen Pärchen versprachen bereits im Vorfeld ordentlich Drama und Zoff – das wurde in der ersten Folge auch direkt bestätigt. Allen voran Walentina Doronina (23) nahm mal wieder kein Blatt vor den Mund und legte sich direkt mal mit Aleks und dessen Partnerin Vanessa Nwattu an. Im Promiflash-Interview machen die beiden deutlich: Sie haben nichts anderes von Walentina erwartet!

Anlass des Streits war: Aleks schmiss im Vorfeld des Sommerhauses zusammen mit anderen eine Party – strich seine Trash-TV-Kollegin aber von der Gästeliste. Daraufhin flogen zwischen den beiden ordentlich die Fetzen. Für Aleks und Vanessa wenig überraschend. "Es war doch klar, dass sie wie immer so tut, als würde sie 'alles nicht jucken' [...] gerade auch in den Momenten, wo sie alleine oder mit Can ist, wird einem immer klarer, was für ein gebrochener Mensch sie eigentlich ist", erklärte das Paar Promiflash. Walentina würde aus ihrer Sicht "Hilfe brauchen".

Gegen Walentinas Verlobten Can Kaplan hätten Aleks und Vanessa aber nichts, wie die Temptation Island V.I.P.-Bekanntheiten gegenüber Promiflash deutlich machten."Can hingegen schätzen wir sogar als den ein, der eigentlich sehr nett und lieb ist und gar keinen Bock auf ihr Drama hat, was sie nonstop verbreitet", meinten sie diesbezüglich.

RTL Vanessa Nwattu und Aleks Petrovic bei "Das Sommerhaus der Stars"

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Reality-TV-Star

RTL Walentina Doronina und ihr Verlobter Can Kaplan im Sommerhaus 2023

