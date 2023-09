Vorzeitige Wehen: Chethrin Schulze kann Entwarnung geben

Chethrin Schulze (31) kann wieder aufatmen. Die Reality-TV-Bekanntheit ist derzeit hochschwanger mit ihrem ersten Kind. Gestern versetzte die Influencerin ihre Fans aber in große Sorge, als sie plötzlich ein Foto aus dem Krankenhaus teilte: Sie hat vorzeitige Wehen bekommen und musste erst mal beobachtet werden. Jetzt gibt sie aber Entwarnung: Chethrin und ihrem Baby geht es nach den Wehen wieder besser.

"Unserem kleinen Krümel geht es super, sogar so super, dass die Ärzte und Hebamme einfach nur erstaunt über sein extrem starkes Herz und die wunderbare Entwicklung in der 32. Schwangerschaftswoche waren", berichtet die Kampf der Realitystars-Bekanntheit in ihrer Instagram-Story. Sie habe sich in den vergangenen Wochen einfach zu sehr überanstrengt. "All diese Faktoren (Stress, aktives Kind, selber körperlich aktiv) können zu frühzeitigen Wehen führen", führt Chethrin weiter aus, betont aber, dass eine Geburt jetzt nicht bevorstehe.

Jetzt heißt es für die 32-Jährige erst einmal Ruhe. "Laut den Ärzten muss ich mal etwas runterfahren und soll auch mal chillen", berichtet Chethrin weiter. Das würde ihr zwar schwerfallen, aber das Wohl ihres Nachwuchses stehe an erster Stelle.

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze im September 2023

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, Influencerin

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze im August 2023 auf Rhodos

