Illegale Einreise: Dominik Stuckmann war in Polizeigewahrsam

Das wird ihm wohl nicht mehr so schnell passieren! Dominik Stuckmann (31) hatte 2021 als Der Bachelor nach der großen Liebe gesucht – offenbar mit Erfolg! Im großen Finale hatte er Anna Rossow (35) seine letzte Rose gegeben und seitdem sind die beiden ein glückliches Paar. Doch anders als in der Liebe musste der Realitystar jetzt eine unschöne Erfahrung machen: Dominik wurde in Polizeigewahrsam genommen!

Der Grund sei eine Reise nach Kroatien gewesen – mit Flug über London, wie er in seiner Instagram-Story erzählt. Aufgrund des Brexits hätte Dominik einen Reisepass benötigt, doch den habe er nicht dabei gehabt. "Ich bin durch den Security-Check durch, musste dann noch mal durch so eine Polizeikontrolle. Auf einmal fangen die an, Pässe zu stempeln", erzählt der seinen Fans. Die Polizisten hätten ihn durchgewunken, sodass er es bis ins Flugzeug geschafft habe – doch das habe nicht abgehoben. "Es hieß, wir haben Probleme. Alle sofort aussteigen", berichtet der Ex-Rosenkavalier weiter. Dann sei er aufgeflogen. "Die Polizei kam, hat mich abgeführt. Die haben mich teilweise behandelt wie einen Verbrecher", verrät er.

Dennoch habe er sich erklären können, was die Beamten auch akzeptiert hätten. Die Kontrolleurinnen am Gate seien jedoch gefeuert worden. "Die haben angefangen zu heulen vor mir, ich dachte nur, das will ich eigentlich nicht. Ich wollte die nicht in die Pfanne hauen, aber es ging nicht anders", macht Dominik deutlich.

Dominik Stuckmann und Anna Rossow

Dominik Stuckman, ehemalige Bachelor

Dominik Stuckmann, Bachelor 2022

