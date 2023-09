Moderator Klaas Heufer-Umlauf feiert seinen 40. Geburtstag!

Er kann die Korken knallen lassen! Klaas Heufer-Umlauf (40) ist aus dem Fernsehen nicht mehr wegzudenken. An der Seite von Joko Winterscheidt (44) sorgt der Entertainer regelmäßig für Lacher – und kommt gerade deswegen so gut beim Publikum an. Shows wie unter anderem Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt und "Circus HalliGalli" machen ihn und seinen Kollegen zu einem der gefragtesten TV-Duos Deutschlands – nun hat Klaas erneut allen Grund zum Feiern!

Heute ist Klaas 40 Jahre alt geworden – und kann inzwischen auf eine steile Karriere zurückblicken. In den vergangenen Jahren hat der gelernte Friseur nicht nur große Erfolge mit seiner eigenen Show "Late Night Berlin" eingefahren. Er bewies auch schon mehrfach sein schauspielerisches Können in Filmen wie "Männerherzen" und "Blockbustaz". Abgesehen vom Showbusiness setzt sich der gebürtige Oldenburger zudem für diverse Herzensprojekte ein. So engagierte er sich beispielsweise schon mehrfach für den Schutz der Meere.

In wenigen Wochen steht Klaas wieder vor der Kamera und stellt abermals seine Geschicklichkeit unter Beweis: Ab dem 17. Oktober geht die neue Staffel von Joko & Klaas gegen ProSieben an den Start. In insgesamt fünf Folgen kämpfen die beiden wieder um 15 Minuten Sendezeit für wohltätige Zwecke. Die einzelnen Folgen gibt es immer dienstags um 20:15 Uhr bei ProSieben zu sehen.

Anzeige

ProSieben / Jens Hartmann Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf bei "Die beste Show der Welt"

Anzeige

Getty Images Klaas Heufer-Umlauf, Moderator

Anzeige

Getty Images Klaas Heufer-Umlauf im Juni 2022

Anzeige

Denkt ihr, Klaas wird sich an seinem Geburtstag noch im Netz melden? Ja, da bin ich mir ganz sicher! Ich denke eher nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de