"Joko & Klaas gegen ProSieben" geht ab Oktober wieder los!

Juhu, Fans dürfen sich wieder auf pures Entertainment freuen! Bei Joko & Klaas gegen ProSieben treten Joko Winterscheidt (44) und Klaas Heufer-Umlauf (39) gegen ihren Haussender in den Ring. Dabei gilt es, gegen das ganze ProSieben-Team zu bestehen. Als Gewinn winkt dem Moderatoren-Duo ein 15-minütiger Live-Sendeplatz – und jetzt ist es offiziell: Ab kommendem Monat geht der Wettkampf in die nächste Runde!

Das bestätigt ProSieben nun in einer aktuellen Pressemitteilung. Ab Mittwoch produziert die Florida Entertainment GmbH im Auftrag des Kabelsenders fünf neue "Joko & Klaas gegen ProSieben"-Folgen in München. Die neue Staffel der beliebten Duellshow geht dann ab dem 17. Oktober an den Start. Die einzelnen Folgen erscheinen immer dienstags um 20:15 Uhr im Fernsehen.

Auch in dieser Staffel wird der Sender wieder von geballter Prominenz unterstützt. Unter anderem treten Sänger Johannes Oerding (41), Choreografin Nikeata Thompson (43) und Rapperin Nura (34) in den einzelnen Folgen gegen das Duo an. Moderiert wird die Show wie gewohnt von Zeremonienmeister Steven Gätjen (50).

ProSieben / Jens Hartmann Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"

