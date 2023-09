"Eine Inspiration": Keanu Reeves' Freundin schwärmt von ihm

Sie scheint ihn so richtig zu bewundern. Alexandra Grant und Keanu Reeves (59) waren jahrelang befreundet. Doch schließlich wurde aus ihrer Freundschaft Liebe – seitdem gehen der Schauspieler und die Künstlerin gemeinsam als Paar durchs Leben. Zuletzt wurde sogar gemunkelt, dass die beiden Hochzeitspläne schmieden sollen. Nun stellt Alexandra einmal mehr unter Beweis, wie verliebt sie in ihren Keanu ist.

In einem Interview gibt Alexandra einen Einblick in die Beziehung der beiden. "Was ich an Keanu und unserem Austausch liebe, ist, dass wir uns gegenseitig anspornen, neue Wege zu gehen", schwärmt sie gegenüber People. "Zu sehen, wie die andere Person ihre Probleme löst, ist inspirierend. Er ist eine solche Inspiration für mich", fährt sie fort und fügt zudem hinzu: "Er ist so kreativ, er ist so nett. Er arbeitet so hart."

Aber auch Keanu versteckt seine Gefühle für Alexandra nicht. Vor einigen Monaten wurde er gefragt, wie er seinen letzten Glücksmoment verbracht hatte. "Vor ein paar Tagen mit meinem Schatz. Wir waren im Bett. Wir waren miteinander verbunden. [...] Wir fühlten uns großartig", schwärmte er damals in einem Interview mit dem Magazin.

Getty Images Alexandra Grant und Keanu Reeves, November 2019

Getty Images Alexandra Grant und Keanu Reeves, April 2023

