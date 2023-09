"Im Arsch": So schlimm war das Sommerhaus für Zico und Pia

Hinter ihnen liegen anstrengende Wochen! Pia Tillmann (35) und Zico Banach (32) kämpfen derzeit im Sommerhaus der Stars um den Sieg. Zwischen einzelnen Paaren gab es schon in der ersten Folge ordentlich Drama – und das wird vermutlich auch so weitergehen. Nach den Dreharbeiten benötigte die einstige Köln 50667-Darstellerin erst mal eine kleine Auszeit. Rückblickend weiß Pia jetzt, wie anstrengend das Sommerhaus für sie und Zico war.

"Ich war, nachdem das Format geendet hat, echt im Arsch – vom Kopf her", erzählt die 35-Jährige in einem Instagram-Live mit ihrem Partner. "Was mich total belastet hat, waren tatsächlich einige Menschen, die da waren. Es waren Menschen, die man mit Sicherheit in seinem privaten Umfeld nicht hat", erinnert sie sich. Im Sommerhaus könne man sich nämlich nicht aus dem Weg gehen und man sei auf engstem Raum dort praktisch gefangen. "Das war für mich sehr, sehr schwer", weiß Pia.

Ob die Seriendarstellerin deswegen abends gerne mal ein Glas Wein getrunken hat? In der ersten Folge schien sie nämlich betrunken gewesen zu sein. Dieses Verhalten bereut die Mama des kleinen Henry heute aber: "Machen wir uns nichts vor, das war jetzt nicht unbedingt eine Sternstunde meiner Karriere. Aber ich kann es eh nicht rückgängig machen."

Instagram / zicoriccardo Pia Tillmann und Zico Banach im März 2023

Instagram / piatillmann Pia Tillmann, Influencerin

Instagram / zicoriccardo Pia Tillmann und Zico Banach im August 2023

