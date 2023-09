"Keine Sternstunde": Pia Tillmann über ihren Sommerhaus-Suff

Ist ihr das im Nachhinein vielleicht peinlich? Pia Tillmann (35) und Zico Banach (32) sind eines der Paare, die derzeit in Das Sommerhaus der Stars um den Sieg kämpfen. Schon in der ersten Folge gab es viel Drama – zwar nicht mit den anderen Kandidaten, aber dafür untereinander. Dem einstigen Bachelorette-Boy passte es nämlich gar nicht, dass seine Liebste ein paar Gläser Wein zu viel hatte und ihn beleidigte. Bereut Pia ihren Sommerhaus-Suff?

"Machen wir uns nichts vor, das war jetzt nicht unbedingt eine Sternstunde meiner Karriere. Aber ich kann es eh nicht rückgängig machen", sagt die ehemalige Köln 50667-Darstellerin in einem Statement-Video auf Instagram. Die Erklärung für ihren kleinen Ausraster liefert sie gleich mit: "Das ist bei mir so, wenn ich mal über den Durst getrunken habe, dann fange ich entweder an emotional zu werden oder ich fange an zu pöbeln. An diesem Abend war anscheinend ein bisschen die Pöbel-Stimmung da."

Ob sie die Szenen mittlerweile vielleicht schon verarbeitet hat? Nach den Dreharbeiten ging es der Schauspielerin nämlich erst mal nicht so gut. "Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in meinem Leben so viel geweint habe", erzählte sie in ihrer Story. War das vielleicht der Auslöser?

Instagram / piatillmann Pia Tillmann und Zico Banach im September 2023

Instagram / piatillmann Pia Tillmann, Schauspielerin

Instagram / piatillmann Pia Tillmann, Schauspielerin

