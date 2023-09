Laufsteg-Comeback: Claudia Schiffer läuft auf Fashion Week

Claudia Schiffer (53) ist zurück! Bereits im Teenie-Alter war die gebürtige Rheinbergerin von einem Modelscout in einer Diskothek entdeckt worden. 1988 betrat sie mit Unterstützung von Karl Lagerfeld (✝85) erstmals den Laufsteg. Seither schmückte die schöne Blondine über 1000 Titelseiten und gehört bis heute zu den bekanntesten Models Deutschlands. Nach fünfjähriger Pause folgt nun die Überraschung: Claudia kehrt auf den Catwalk zurück!

Bei der Frühjahrsshow der italienischen Luxusmarke Versace schritt die 53-Jährige nach fünfjähriger Pause wieder über den Laufsteg – und verzauberte mit ihrem Auftritt das gesamte Publikum. Auf Schnappschüssen, die BZ vorliegen, ist zu sehen, dass das Model ein grünes, eng anliegendes Kleid mit Schachbrettmuster trägt und während ihrer Performance um die Wette strahlt.

Erst vor wenigen Wochen hatte Claudia abermals deutlich gemacht, dass sie sich in all den Jahren optisch kaum verändert hat. Anlässlich ihres 53. Geburtstags posierte die Laufstegschönheit auf Instagram in einem farbenfrohen Bikini, in dem ihre durchtrainierte Figur – inklusive Waschbrettbauch – besonders gut zur Geltung kam.

Anzeige

Getty Images Claudia Schiffer im Januar 1994

Anzeige

Getty Images Claudia Schiffer im Oktober 1994

Anzeige

Getty Images Claudia Schiffer, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de