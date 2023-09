Darauf konzentriert sich Hanna Weig nach ihrem Liebes-Aus

Hanna Weig (27) lässt sich nicht unterkriegen. Die Beauty ist fünf Jahre lang mit Jörn Schlönvoigt (37) durchs Leben gegangen – das Paar hat eine gemeinsame Tochter namens Delia. Im Oktober 2022 machten sie jedoch ihre Trennung publik. Kurz danach fand die Brünette in Giovanni Angiolini die große Liebe, doch auch diese Beziehung ging in die Brüche. Trotz der Liebespleite bleibt die Influencerin stark, denn: Hanna konzentriert sich erst einmal voll und ganz auf ihre Tochter.

Im Interview mit Gala verrät die 27-Jährige, wie sie das Liebes-Aus bewältigt. "Ich konzentriere mich auf meine Tochter und mein Business 'Amourjeu'", erklärt sie und berichtet von ihrem vollen Terminkalender, der sie offensichtlich auf Trab hält und auf andere Gedanken bringt: "Nebenher reise ich wieder für Modeljobs und Events um die Welt. Zudem möchte ich meine Investitionen in Start-ups erweitern und Frauen auf Instagram bestärken, ihr eigenes Business zu gründen!" Zusätzlich richte sie sich gerade eine neue Wohnung in Berlin ein.

Hanna arbeitet schließlich auf ein ganz bestimmtes Ziel hin. "Mein größter Traum ist es, in die Forbes-Liste der erfolgreichsten unter 30-Jährigen zu kommen. Drei Jahre habe ich noch", plaudert sie aus und merkt an: "Ich war schon immer eine sehr zielstrebige Frau, die ihre Träume verwirklichen will!"

Rom@/MEGA Hanna Weig und Giovanni Angiolini in Rom im Februar 2023

Instagram / hannweig Hanna Weig im August 2023

Instagram / hannaweig Hanna Weig, Influencerin und Model

