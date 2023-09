Tatsächlich: Hanna Weig und Giovanni haben sich getrennt

Also doch! Hanna Weig (27) hatte sich erst vor knapp einem Jahr von ihrem Mann Jörn Schlönvoigt (37) getrennt. Wenig später sind erste Gerüchte aufgekommen, dass sich die Influencerin wieder neu verliebt hat: in Michelle Hunzikers (46) Ex Giovanni Angiolini. Seit wenigen Wochen fehlt jedoch von dem niedlichen Pärchen-Content im Netz jede Spur. Jetzt bestätigt Hanna das Liebes-Aus mit Giovanni.

Gegenüber Bild gibt die Mama einer Tochter jetzt die Trennung zu. "Giovanni und ich haben uns vor einem Monat entschieden, getrennte Wege zu gehen", verrät Hanna. Ihre Lebensträume und Ziele hätten dann am Ende doch nicht zusammengepasst. "Dennoch waren wir verliebt bis zum letzten Tag, aber manchmal muss man das tun, was am besten für einen selber ist. Wir sind im Guten auseinandergegangen", führt die Beauty weiter aus.

Schon vor einigen Tagen fiel den Fans auf: Die sonst so niedlichen Videos und Fotos mit dem Schönheitschirurgen sind von Hannas Social-Media-Profil verschwunden. Tatsächlich ist die 27-Jährige ihrem Ex mittlerweile auch schon entfolgt.

Hanna Weig, Influencerin

Hanna Weig und Giovanni Angiolini im August 2023

Hanna Schlönvoigt im November 2022

