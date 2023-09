Neue Prognose: Feiert Manuel Neuer bald sein Comeback?

Wird er bald wieder auf dem Platz stehen? Schon seit einigen Monaten muss der FC Bayern München auf den Torwart Manuel Neuer (37) verzichten. Dieser hatte sich im Dezember letzten Jahres einen Schien- und Wadenbeinbruch zugezogen. Seitdem ist die Rückkehr des Kapitäns ungewiss – zwischenzeitlich wurde sogar gemunkelt, dass es gar kein Comeback mehr geben wird. Nun gibt es jedoch eine neue Prognose, ab wann Manuel zumindest wieder am Mannschaftstraining teilnehmen soll.

Christoph Freund, der neue Sportdirektor von Bayern, gab gegenüber ZDF Auskunft, wie es aktuell um den Fußballprofi steht. "Es kann sich, glaube ich, nur um Tage handeln, bis er am regulären Training teilnimmt. Man ist natürlich ein bisschen vorsichtiger, weil er jetzt längere Zeit raus war, da ist die Belastungsteuerung wichtig", erklärte er. Trotzdem zeigte sich der 46-Jährige zuversichtlich: "Ich hoffe, in den nächsten Tagen, in der nächsten Woche wird alles positiv sein und er ist dann bei der Mannschaft."

Am Montag hatte Manuel bereits separat auf dem Nebenplatz trainiert. Dabei soll er vor allem weite Abschläge sowie seine Sprungkraft ordentlich getestet haben. Auch mit seinen Torwarttrainern soll der Kapitän eifrig im Austausch gewesen sein.

Getty Images Manuel Neuer, Torwart

Getty Images Manuel Neuer, November 2022

Getty Images Manuel Neuer, Torwart

