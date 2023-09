Von Ricarda unterstützt? Sommerhaus-Maurice sieht es anders

Maurice Dziwak kann seiner Ex nichts mehr Positives abgewinnen. Aktuell ist er mit Ricarda Raatz im Sommerhaus der Stars zu sehen. Mittlerweile ist bekannt, dass die einstigen Love Island-Kandidaten nicht mehr zusammen sind – und auch in der Show läuft es bereits schlecht. Der Muskelmann ist mit der Leistung seiner Partnerin in den Spielen gar nicht zufrieden – sie hingegen unterstützt ihn beim Höhenspiel sehr und spricht ihm Mut zu. Maurice empfindet das aber anders.

"Ich würde nicht sagen, dass sie mir Mut zugesprochen hat, sondern im Gegenteil habe ich meine Angst besiegt, bin an meine Grenzen gestoßen, habe diese mit meinem absoluten Willen überwunden und vor allem nicht aufgegeben", stellt er im Promiflash-Interview klar. Maurice sei der Meinung, dass man für sich persönlich kämpfen und aus eigener Kraft weitermachen müsse. "Ich bin eher stolz auf meine Performance, weil ich über mich hinausgewachsen bin", betont er.

Auch sonst lässt Maurice kein gutes Haar mehr an seiner ehemaligen Liebsten. "Die Frau, die an meiner Seite war, ist eine notorische Lügnerin. [...] Sie kann auf Knopfdruck heulen, damit ich im schlechten Licht dastehe", schoss er auf Instagram gegen Ricarda. Der Influencer sei weiterhin stolz auf sein Verhalten in der Villa.

RTL Maurice Dziwak und Ricarda Raatz beim Sommerhaus 2023

Instagram / ricardaraatz Ricarda Raatz und Maurice Dziwak, Reality-TV-Stars

RTL Ricarda Raatz und Maurice Dziwak

