Trotz Rosenkrieg mit Joe: Sophie Turner kann wieder lachen

Sophie Turner (27) geht es offensichtlich besser! Die Schauspielerin hat derzeit eigentliche eine harte Zeit durchzustehen. Nachdem ihr Ehemann Joe Jonas (34) die Scheidung von der Mutter seiner Kinder eingereicht hatte, folgte ein Gerichtsstreit dem anderen. Aktuell zoffen sich die beiden wegen des Verhandlungsortes der Scheidung. In all diesem Drama versucht Sophie jedoch positiv zu bleiben – und kann auch wieder herzhaft lachen!

Aktuelle Paparazzifotos zeigen die Blondine am Mittwoch in New York. Ganz lässig spazierte die Game of Thrones-Darstellerin in Jeans und T-Shirt durch den Big Apple – und strahlte dabei über beide Ohren. Selbst die Belagerung durch einige neugierige Fans machte ihr offenbar nichts aus.

Wie Just Jared berichtet, soll Sophie zuvor Zeit mit ihrer BFF Taylor Swift (33) verbracht haben. Die Musikerin scheint ihrer Freundin derzeit beizustehen und sie richtig aufzumuntern – und das, obwohl sie selbst vor gut 15 Jahren mit dem Sänger ausgegangen war. Die Romanze soll auch einige Songs des Popstars inspiriert haben.

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner im März 2022

Backgrid / Action Press Sophie Turner in New York, September 2023

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

