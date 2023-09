Rosenkrieg: Neuer Streit bei Joe Jonas und Sophie Turner!

Der Scheidungskrieg nimmt kein Ende! Derzeit befinden sich Joe Jonas (34) und Sophie Turner (27) mitten im Prozess ihrer Scheidung. Im Rahmen dessen stritten sich der Sänger und die Schauspielerin bis vor wenigen Tagen noch um das Sorgerecht ihrer zwei gemeinsamen Töchter. Nun kommt es zum nächsten Streitpunkt zwischen den beiden: Sophie und Joe sind sich über den Ort, an dem die Scheidung durchgeführt werden soll, uneinig!

Wie Page Six berichtet, kämpft die Game of Thrones-Darstellerin derzeit dafür, dass der Scheidungsprozess in ihre Heimat England verlegt wird. Hier möchte sie auch ihrer Kinder zukünftig großziehen. Die Verlegung will Joe jedoch verhindern, er möchte die Scheidung von einem Gericht den USA abwickeln lassen. Hier hatte er auch vor wenigen Wochen die Scheidung eingereicht.

Anscheinend soll der Jonas Brothers-Star seine Noch-Ehefrau nicht in seine Scheidungspläne eingeweiht haben. Dies geht aus Gerichtsdokumenten, die PageSix vorliegen, hervor. Darin erklärt Sophie, dass das Scheitern der Ehe sehr plötzlich geschah. Ihr nach habe es an Joes 34. Geburtstag einen Streit zwischen den beiden gegeben – drei Wochen später habe er die Scheidung veranlasst.

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner, Vanity Fair Oscar Party 2023

Instagram / sophiet Sophie Turner und Joe Jonas im August 2023

Getty Images Joe Jonas mit Sophie Turner, 2022

