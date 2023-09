Fünfter Monat: So kaschierte Renata Lusin ihren Babybauch!

Stylishe Mama! Die vergangenen Monate waren für Renata Lusin (35) ein Auf und Ab. So hatte die Profitänzerin die diesjährige Let's Dance-Staffel ausgesetzt, weil sie zusammen mit ihrem Mann Valentin (36) ein Baby erwartete. Nur wenige Wochen später gab sie dann aber bekannt, das Kind verloren zu haben. Nun ist Renata erneut schwanger – und versteckte ihre anderen Umständen unter viel Fashion.

Top gestylt – und in freudiger Erwartung. Am Mittwoch besuchte Renata zusammen mit ihrem Gatten den Deutschen Fernsehpreis, um Anna Ermakova (23) zu unterstützen. Sie hatte die diesjährige "Let's Dance"-Ausgabe mit Valentin für sich entschieden. Zu dem Event erschien die werdende Mama im coolen Kostüm, das sich aus einem weißen Blazer und einer Ledershorts zusammensetzte, wie sie auf Instagram zeigte. So kaschierte Renata die Tatsache, dass sie bereits im fünften Monat ist total schick.

Renata und Valentin hatten ihren Kinderwunsch nie aufgegeben. Umso glücklicher sind die Eheleute, dass es nun geklappt hat. "Ich bin so stolz auf meine Frau, dass sie immer stark geblieben ist", schwärmt der Profitänzer im Netz.

Instagram / renata_lusin Renata Lusin, Profitänzerin

Instagram / renata_lusin Renata Lusin und Evelyn Burdecki

Panama Pictures Renata und Valentin Lusin im April 2023 bei "Let's Dance"

