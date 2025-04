Das vermisst Renata Lusin an "Let's Dance"-Training mit Marc

Renata Lusin (37) musste sich nach der vergangenen Let's Dance-Liveshow von ihrem Tanzpartner Marc Eggers (38) verabschieden. Die Profitänzerin und der Schlagersänger hatten sechs Wochen lang intensiv miteinander trainiert, ehe der Traum vom ersten Platz in der beliebten Tanzshow platzte. Im exklusiven Promiflash-Interview verrät die gebürtige Russin jetzt, was ihr an der gemeinsamen Zeit mit Marc am meisten fehlen wird. "Der Spaß beim Training. Wir haben die Zeit einfach vergessen, das heißt, das Training ist superschnell vergangen", erzählt sie. Aber auch die Mittagspausen haben ihr viel Freude bereitet, in denen sie "coole Reels oder TikToks" drehten und "immer das gleiche Gericht" bestellten – Erdnuss-Ente mit Reis und Gemüse.

Auch wenn die beiden nun vorerst getrennte Wege gehen, hofft die 37-Jährige, den Kontakt zu dem ehemaligen Das Supertalent-Kandidaten aufrechtzuerhalten. Und dafür gibt es auch schon konkrete Pläne, wie sie gegenüber Promiflash offenbart. "Ich hoffe, dass wir uns jetzt über Ostern sehen. Zumindest haben wir vor, am 14.4. zu seinem Konzert im Mega Park zu gehen, weil wir über Ostern auf Mallorca Urlaub machen", erklärt Renata. Und dort möchte sie möglicherweise sogar ihre gemeinsame Tanzreise noch ein wenig weiterführen. "Dadurch, dass wir keinen Discofox nächste Woche zusammen tanzen dürfen, könnte ich mir vorstellen, dass wir den Discofox zusammen auf der Bühne tanzen", gibt die Tänzerin preis.

Mit dem Ausscheiden des Tanzduos rechneten wohl die wenigsten. Der 38-Jährige schien mit seinen Auftritten eigentlich gute Chancen auf den Titel als Dancing Star 2025 zu haben. Am vergangenen Freitagabend erhielt er jedoch die wenigsten Anrufe und musste sich verabschieden. Wie Renata im Gespräch mit Promiflash zugibt, erstaunte das nicht nur die Fans, sondern traf auch die beiden ziemlich unerwartet. "Ja, also tatsächlich waren wir beide ziemlich überrascht, dass wir jetzt rausgeflogen sind. Wir hätten natürlich sehr, sehr gerne länger getanzt und ganz viele haben uns große Chancen ausgerechnet", schilderte sie und ergänzte: "Aber bei 'Let's Dance' gibt es immer Überraschungen."

RTL / Stefan Gregorowius Renata Lusin und Marc Eggers in der fünften "Let's Dance"-Liveshow, 2025

Getty Images Marc Eggers und Renata Lusin bei "Let's Dance", März 2025

