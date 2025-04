Profi Renata Lusin sieht diese "Let's Dance"-Duos im Finale

Renata Lusin (37) mischt in der diesjährigen Staffel von Let's Dance von jetzt an nur noch als Zuschauerin mit. Zusammen mit ihrem prominenten Tanzpartner Marc Eggers (38) musste sie vergangene Woche nach der sechsten Liveshow das Tanzparkett räumen. In einem Gespräch mit Promiflash verrät die Profitänzerin aber, wen sie nach ihrem unerwarteten Exit im Finale sieht. "Zwei Paare, die ich unter den Top vier sehe, sind tatsächlich Fabian (37) und Christine (62). Sie sind einfach sehr besondere und komplett unterschiedliche Paare." Vor allem der Schauspielerin, gleichzeitig auch die Tanzpartnerin ihres Mannes Valentin (38), drückt sie ganz besonders die Daumen: "Es wäre etwas Neues, etwas Besonderes, und ich glaube nicht, dass so eine ältere Frau schon bei 'Let's Dance' bis jetzt im Finale war oder sogar gewonnen hat. Das wäre eine tolle Message."

Viel Bedarf, ihrem Mann und Christine unter die Arme zu greifen und ihnen somit zum Sieg zu verhelfen, sieht Renata nicht: "Wenn Valentin mich fragt, dann mache ich es sehr gerne, aber ich muss sagen, mein Valentin ist ein grandioser Tänzer und Trainer und hat mit Christine einfach extrem tolles Training. Er braucht da nicht wirklich viel Hilfe." Vielmehr möchte sie die neugewonnene Zeit mit ihrer Tochter Stella verbringen: "Ich genieße erstmal die Zeit mit meiner Tochter und unterstütze eben Oma und Opa, die jetzt zwei Monate lang auf Stella komplett aufgepasst haben, und ich möchte sie natürlich ein bisschen entlasten."

Der Spross des Profitanzpaares ist gerade einmal ein Jahr alt. Den ersten Geburtstag der kleinen Stella zelebrierten die beiden erst kürzlich im Netz. Auf Instagram teilten Renata und Valentin wunderschöne Schnappschüsse, die sie zusammen im Laufe des ersten Lebensjahres ihrer Tochter zeigen. Renata wandte sich mit emotionalen Worten an Stella: "Du bist heute ein Jahr jung! Was für ein besonderer Tag! Du bist ein Wunder unseres Lebens! Das Schönste, was uns passiert ist!"

Instagram / renata_lusin Renata Lusin und Marc Eggers, April 2025

Instagram / renata_lusin Renata Lusin und ihre Tochter Stella, April 2025

