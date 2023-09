"Kleine Gefühle": Deswegen weinte "Are You The One?"-Steffi

Bei den beiden wurde es schon ernster. Steffi und Teezy schienen schon seit Beginn der diesjährigen Staffel von Are You The One – Reality Stars in Love ein Auge aufeinander geworfen zu haben. In den vergangenen Wochen gerieten die beiden jedoch immer wieder aneinander. Nach einem Streit flossen bei der Augsburgerin sogar schon ein paar Tränen. Doch wieso weinte Steffi um Teezy?

"Ich finde schon, dass da kleine Gefühle im Spiel waren, sonst hätten wir uns nicht so in die Haare bekommen", erklärt die Gastronomin Promiflash. Besonders die Lautstärke, in der die beiden gestritten haben, machten ihr in der Situation zu schaffen: "Das Problem ist, dass ich es gar nicht mag, wenn ein Mann mir gegenüber lauter wird." Man könne mit ihr diskutieren, jedoch nicht schreien. Dennoch verstehe sie, dass Teezy ausgerastet ist – es sei eine Ausnahmesituation. "In der Villa hat man einfach viele unterschiedliche Gefühle, die man im echten Leben gar nicht so wahrnimmt", gibt Steffi zu.

Der Grund für den Streit der beiden war ein Kuss zwischen Steffi und Elia. Das ging Teezy ziemlich gegen den Strich – und er bezeichnete sie als illoyal. In der Matching Night plauderte Moderatorin Sophia Thomalla (33) dann auch noch aus, dass der ehemalige Ex on the Beach-Teilnehmer Kim (28) die Brüste eingecremt hatte. "Hätte ich irgendwelche Titten richtig angefasst, hätten alle davon gewusst", versuchte sich der Düsseldorfer zu verteidigen.

Anzeige

RTL / Frank Beer Teezy, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Teilnehmer

Anzeige

Instagram / stefxniex Stefanie, "Are You The One? - Reality Stars in Love"-Kandidatin 2023

Anzeige

Instagram / kingmorteezy Teezy im Dezember 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de