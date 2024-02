Event-Turtelei: Ist Realitystar Teezy wieder neu verliebt?

Hat Teezy eine neue Frau an seiner Seite? In Sachen Liebe war es um die Trash-TV-Bekanntheit in letzter Zeit ziemlich ruhig geworden. Mit seinen Ex-Flirts Lejla und Leyla Lahouar (27) sollte es nicht klappen. Auch die Beziehung zu seinem Are You The One – Reality Stars in Love-Match Kim Virginia (28) ging nach kurzer Zeit in die Brüche. Doch hat er seine wahre Liebe nun gefunden? Teezy zeigt sich mit einer unbekannten Dame an seiner Seite!

Zu dem “Mates Date – Doing The Lit Social Media Shit”-Event kommt der ehemalige Ex on the Beach-Teilnehmer in weiblicher Begleitung. Wer ist die bisher unbekannte Dame? Scheinbar seine "Assistentin, eine Freundin", wie Teezy mit einem verlegenen Lacher gegenüber Promiflash verrät – aber mehr möchte er bisher nicht preisgeben. "Ich halte mich da erst mal bedeckt", meint der Realitystar.

Aber vielleicht können seine Fans die anonyme Frau an seiner Seite irgendwann besser kennenlernen. Promiflash erzählt Teezy, dass eine weitere TV-Teilnahme für ihn infrage kommen könnte – auch ein Pärchenformat mit einer potenziellen Partnerin sei nicht ausgeschlossen. "Es hat bisher sehr viel Spaß gemacht, ich habe tolle Erfahrungen gesammelt, sehr viel mitgenommen – mal schauen, was die Zukunft so bringt."

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia im Oktober 2023

Instagram / kingmorteezy Teezy, ehemaliger "Ex on the Beach"-Kandidat

Instagram / kingmorteezy Teezy, Realitystar

