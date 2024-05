"College Kourt": Kourtney Kardashian teilt Anekdoten aus Uni

Kourtney Kardashian (45) erinnert sich an ihre Zeit an der Uni. Auf Instagram postet die The Kardashians-Bekanntheit nun einen süßen Schnappschuss von sich selbst in jungen Jahren. Fröhlich strahlt sie mit einer dunklen Sonnenbrille auf der Nase in die Kamera. "In meinem ersten Uni-Jahr vor meinem Wohnheim an der Southern Methodist University in Dallas, Texas, im Jahr 1998. Es ist schon komisch, wie ein einfaches Foto so viele Erinnerungen wecken kann...", kommentiert sie das Bild. Ihre Mutter Kris Jenner (68) habe sie damals zum ersten Mal an der Hochschule besucht. "Ich hatte solches Heimweh, weil ich zum ersten Mal von Zuhause weg war", erinnert sich Kourtney.

In die Zeit vor rund 25 Jahren kann sich Kourtney offensichtlich noch sehr gut hineinversetzen. Sie beschreibt, wie sie sich damals mit ihrer Mutter mit Essen und einer Flasche Wein in deren Hotelzimmer verschanzt hatte. "Meine Mutter und ich weinten jedes Mal, wenn sie mich verließ, um zurückzufahren, oder wenn ich von Zuhause wegging, um wieder aufs College zu gehen. Oh, die Erinnerungen...", fügt die Frau von Travis Barker (48) hinzu. Auch Mama Kris scheint sich nur allzu gut an die Uni-Zeit ihrer Ältesten erinnern zu können. "Ich muss schon wieder so sehr weinen, wenn ich nur daran denke", kommentiert sie den Schnappschuss der jungen Kourtney.

Doch so gern sie sich auch an ihre Zeit als junge Erwachsene erinnert, hat Kourtney mit dem Altern anscheinend dennoch kein Problem. "Kourtney ist einer dieser Menschen, die mit zunehmendem Alter immer besser werden", erzählte kürzlich ein Insider gegenüber People. Der Realitystar habe in den vergangenen Jahren viel dazugelernt, besonders in Sachen Selbstliebe: "Sie ist viel freundlicher zu sich, versucht, sich nicht zu stressen und ist so sehr glücklich mit dem Leben." Grund dafür soll auch ihre Liebe zu Travis sein.

Instagram / krisjenner Kris Jenner und Kourtney Kardashian

Getty Images Travis Barker und Kourtney Kardashian im Oktober 2022

