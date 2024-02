Doch kein Zoff? Teezy freut sich für Ex-Flirt Leyla Lahouar

Teezy und Leyla Lahouar (27) nahmen als ehemaliges Pärchen bei Ex on the Beach teil. Damals hatte Leyla noch eine Rechnung mit Teezy offen, die sie in diesem Format begleichen wollte. Die Situation zwischen den beiden spitzte sich so zu, dass die Beauty ihm gegenüber handgreiflich wurde und die Show verlassen musste. Nun scheint er aber keinen Groll mehr gegen seine Ex zu hegen: Teezy betont öffentlich, wie stolz er auf Leyla ist.

Promiflash hakte bei Teezy nach, was er über Leylas Performance im Dschungelcamp denkt. Der TV-Hottie gibt zu: "Ich bin megastolz auf sie, ich hätte niemals gedacht, dass sie so weit kommt." Er sei umso stolzer, dass seine Ex-Affäre den zweiten Platz belegt habe, weil er sie persönlich kenne, erklärt er gegenüber Promiflash.

Während er superstolz auf die Zweitplatzierte ist, findet Leyla im Camp nicht ganz so nette Worte für Teezy. Sie betonte, dass die beiden nie in einer Beziehung waren. Außerdem schoss die 27-Jährige bei Instagram heftig gegen ihn und beleidigte ihn sogar als Kakerlake. Die Dschungelprinzessin betonte: "Ich schwöre euch bei allem, was mir heilig ist, dass ich mit diesem Menschen nie zusammen war."

Instagram / kingmorteezy Teezy, Realitystar

RTL Leyla Lahouar, Dschungelcamperin 2024

Instagram / kingmorteezy/ Teezy posiert

