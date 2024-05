Doch noch ein Paar! Molly teilt Schnappschuss von Tommy Fury

Die Fans von Molly-Mae Hague (24) und Tommy Fury sind in großer Sorge, ob das Paar möglicherweise kurz vor seiner Trennung steht. Gründe für diese Annahme sind unter anderem ihre Reisen ohneeinander und die Tatsache, dass sie sich in den sozialen Medien nicht mehr zusammen zeigen. Nun hat die Beauty einen Schnappschuss gepostet, der beweist, dass zwischen ihr und dem Boxer doch noch alles in Ordnung ist: In ihrer Instagram-Story postet Molly ein Foto von Tommy, der am Tisch sitzt und Sushi isst. Angesichts der Emojis von einem Haus und einem Herz scheint die Influencerin sich endlich wieder zuhause zu fühlen.

Am vergangenen Wochenende waren sowohl Tommy als auch Molly auf Reisen – allerdings nicht zusammen. Der Sportler war wegen des Boxkampfes seines Bruders Tyson Fury (35) nach Dubai geflogen. Dass dies wieder einmal ohne seine Angebetete passierte, sorgte für Besorgnis unter den Fans des Love Island-Paares. Molly hatte jedoch eigene Pläne und verbrachte die Tage auf Ibiza, wo sie den Junggesellinnenabschied ihrer Schwester Zoe feierte. Molly durfte im Vorfeld die gesamte Planung der Bachelor-Party übernehmen.

Das Liebespaar hat bereits Nachwuchs. Anfang 2023 hatte die kleine Tochter Bambi das Licht der Welt erblickt und verkörpert seither den ganzen Stolz von Tommy und Molly. In ihrer Instagram-Story erzählte die Internet-Persönlichkeit, dass sie in Zukunft auch gerne noch ein weiteres Baby bekommen würde – doch in Planung sei der nächste Nachwuchs bisher nicht. "Nein, danke, noch nicht, ich möchte erst einmal die Zeit mit meinem Mädchen genießen", erklärte sie ihren Followern.

Instagram / mollymae Molly-Mae Hagues neuster Schnappschuss von Tommy Fury

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi

