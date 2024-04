Bei diesem Format würde Realitystar Teezy niemals mitmachen!

Der Realitystar Teezy beantwortet in seiner Instagram-Story Fragen seiner Fans. Als er gefragt wird, ob es Formate gibt, an denen er nicht teilnehmen würde, muss er nicht lange überlegen: "Wo ich mich nicht sehe, ist, glaube ich, als Verführer bei Temptation Island", gesteht der 28-Jährige seinen Followern. Der Düsseldorfer behauptet, dass er im echten Leben niemals einer vergebenen Frau auch nur "einen Blick zuwerfen" würde. Außerdem sei "der wirtschaftliche Aspekt" als Verführer nicht gegeben, weshalb er ein Angebot nicht annehmen würde. Das seien die Gründe, die ihn am meisten "triggern" und ihn dementsprechend an einer Teilnahme hindern würden. Des Weiteren könne er sich nicht auf die vergebenen Frauen einlassen, sollten diese nicht seinem Typ entsprechen.

Obwohl er "Temptation Island" von vorneherein ausschließe, gäbe es viele andere Formate, auf die er Lust habe. Nach kurzem Überlegen erzählt der Influencer, dass er sich unter anderem bei Germany Shore, Big Brother oder The 50 sehe. An sich würde er bei "fast jedem Format" mitmachen, er habe jedoch vor allem Interesse an "Überlebenssachen und so was", da er nicht ausschließlich Lust auf Dating-Formate hätte.

Teezy wurde durch seine Teilnahme bei Ex on the Beach und Are You The One – Reality Stars in Love bekannt. Seitdem konnte sich die Trash-TV-Bekanntheit eine Reichweite auf Social Media aufbauen. Dort gewährt er seinen Followern regelmäßig Einblicke in seinen Alltag. Zuletzt beförderte ihn der Streit mit seinem Ex-Flirt Leyla Lahouar (27) in die Medien. Laut der Dschungelcamp-Zweitplatzierten soll sich Teezy die einjährige Beziehung mit ihr nur ausgedacht haben.

Instagram / kingmorteezy/ Teezy posiert

RTL / Frank Beer Teezy, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Teilnehmer

