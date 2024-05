Mit 20 entjungfert: Camila Cabellos erstes Mal "war schön"

Camila Cabello (27) blickt auf ein ganz aufregendes Ereignis in ihrer Vergangenheit zurück. Die Sängerin hatte mit 20 Jahren ihre erste Beziehung – und ihr erstes Mal. Im Podcast "Armchair Expert with Dax Shepard" plaudert sie aus, dass sie von ihrem damaligen Freund Matthew Hussey (36) entjungfert wurde: "Es war wirklich Liebe machen. Es war wunderschön." Auch sonst sei der Beziehungsexperte ein großartiger Partner gewesen: "Er war ein wirklich toller Mensch. Es war wie die perfekte erste Beziehung. Es hat meine Welt wirklich erweitert, weil er auch nicht in meiner Branche war."

Camila und Matthew hatten sich 2018 am Set der "Today"-Show kennengelernt. Sie hatte sich kurz zuvor seinen Podcast angehört, in dem er Datingtipps gab und ging noch am selben Tag mit ihm etwas essen. Die beiden wurden ein Paar und teilten ihre Beziehung auch öffentlich. Doch nach einem Jahr war schon wieder alles aus und vorbei. Während Camila mittlerweile wieder als Single durchs Leben geht, ist Matthew verheiratet. Der YouTuber gab seiner Partnerin Audrey Le Strat im vergangenen Oktober das Jawort.

Nach ihrer gescheiterten Beziehung mit Matthew kam Camila mit Shawn Mendes (25) zusammen. Die beiden Musiker waren knapp vier Jahre lang ein Paar – mit mehreren Unterbrechungen. Das Liebes-Comeback bereut die "Shameless"-Interpretin aber nicht. "Ich persönlich denke, es ist hilfreich", erzählte sie im "Call Her Daddy"-Podcast. Auf Dauer hätte es jedoch einfach nicht gepasst: "Zum Glück war ich an einem Punkt in meinem Leben, an dem ich weniger Zeit brauchte, um das zu erkennen und wir beide brauchten weniger Zeit, um zu sagen: 'Das fühlt sich nicht richtig an und wir müssen uns nicht so sehr anstrengen, damit es funktioniert.'"

Getty Images Matthew Hussey im September 2016

Getty Images Shawn Mendes und Camila Cabello bei den American Music Awards 2019

