Heinz Hoenig bekommt Klinikbesuch von seinem kleinen Sohn!

Es gibt Nachrichten aus dem Krankenhaus: Heinz Hoenig (72) erholt sich aktuell von einem lebensnotwendigen Eingriff an der Speiseröhre. Seine Frau Annika Kärsten-Hoenig ist in dieser schweren Zeit an Heinz' Seite. Am vergangenen Montag kam sie aber nicht alleine zu Besuch in die Klinik – mit dabei war der gemeinsame dreijährige Sohn Juliano! Wie VIP-Expertin Steffi Brungs in der Sendung "Punkt 6" berichtet, sei es das erste Mal, dass der Sprössling seinen Papa nach der Operation sehen konnte: Juliano habe sich unglaublich gefreut, seinen Papa wiederzusehen und ihm "erst mal einen dicken Kuss gegeben."

Ganz komplett war die kleine Familie damit leider noch nicht: Der jüngste Sohn, der einjährige Jianni, war nicht dabei. Dennoch sei es richtig schön für Mama, Papa und Sohn gewesen, zumindest mal wieder zu dritt zusammen sein zu können. "Da flossen echt einige Freudentränen", soll Annika gegenüber der Expertin verraten haben. Ein neues Update zu Heinz' Gesundheitszustand scheint es nicht zu geben, allerdings soll es ihm den Umständen entsprechend gehen. Immerhin sei er fit genug, um eigenständig telefonieren zu können. So berichtete seine Ehefrau bereits gegenüber Bild: "Heinz ruft mich von seinem Handy spätabends immer noch mal an, um mir und unseren Kindern eine gute Nacht zu wünschen. Ich sage ihm dann, dass es uns gut geht. Das beruhigt ihn sehr."

Der "Das Boot"-Darsteller war vor wenigen Wochen aufgrund der Folgen einer bakteriellen Infektion in ein Berliner Krankenhaus eingeliefert worden. Daraufhin musste dem ehemaligen Dschungelcamp-Teilnehmer in der vergangenen Woche die Speiseröhre entfernt werden. Wie das Blatt aber bereits zuvor berichtete, sei Heinz damit noch nicht über den Berg: Sobald er sich vollständig von der ersten OP erholt habe, muss in einer zweiten Operation die Aorta des 72-Jährigen komplett ausgetauscht werden.

Instagram / heinz_hoenig_official Heinz Hoenig im Juli 2022

Getty Images Heinz Hoenig, Schauspieler

