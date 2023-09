Unloyal? Steffi weint bei "Are You The One?" wegen Teezy

Das ist zwischen Steffi und Teezy schnell eskaliert. In der aktuellen Are You The One? – Reality Stars in Love-Staffel wirkt es so, als ob die Augsburgerin und der Düsseldorfer ein Perfect Match sein könnten – oder etwa nicht? Denn mittlerweile ziehen die Gewitterwolken auch zu ihnen und es kracht immer mal wieder zwischen den beiden. Ein Streit zwischen Teezy und Steffi eskaliert jetzt sogar so sehr, dass die Gastronomin weinen muss!

Nachdem der Content Creator wieder in die Villa zurückkehren darf, weil er und Alicia kein Perfect Match sind, kann Steffi eigentlich erleichtert aufatmen. Doch auf einer Party knutscht sie plötzlich mit Elia herum, was Teezy richtig ärgert. Als Steffi dann mitbekommt, dass er zu den anderen Kandidaten meint, dass er nicht so unloyal wie andere hier sei, fließen bei ihr die Tränen. "Was ist daran so schlimm?", fragt sich die 26-Jährige. Schließlich hatten sie ausgemacht, dass sie alles locker halten wollen und für andere offen sind. In einem Gespräch erklärt der 28-Jährige dann: "Das ist unloyal […]. Ich feiere das Verhalten nicht, weil ich hab dich gern. Du bist mir nicht egal."

Doch nach der Matching Night liegt schon wieder der nächste Ärger in der Luft: Die Moderatorin Sophia Thomalla (33) plaudert aus, dass Teezy Kim Virginias (28) Brüste eingecremt hat! Das verletzt Steffi sehr und die Lage eskaliert schnell. "Hätte ich irgendwelche Titten richtig angefasst, hätten alle davon gewusst", verteidigt sich der einstige Ex on the Beach-Teilnehmer lautstark. Sein aufbrausendes Verhalten bringt die Augsburgerin erneut zum Weinen.

Instagram / kingmorteezy Teezy, Realitystar

Instagram / stefxniex Stefanie, "Are You The One? - Reality Stars in Love"-Kandidatin 2023

Instagram / kingmorteezy Teezy im Dezember 2022

