Prinz Harry will wieder Kontakt: Das denkt König Charles!

Er will nicht lockerlassen! Erst kürzlich war Prinz Harry (39) im Rahmen der Invictus Games in seine alte Heimat Großbritannien gereist. Zu einem Treffen mit seinem Vater König Charles (75) kam es nicht. Laut einer Quelle, die sich gegenüber Mirror äußerte, soll der Rotschopf aber nach wie vor fest entschlossen zu sein, die Gunst seines Vaters zurückzuerobern. Doch wie steht der Regent zu den Annäherungsversuchen seines jüngsten Sohnes? König Charles "will einfach nur Frieden auf seine alten Tage", ist sich der Tippgeber sicher. Charles werde immer einen Platz für Harry in seinem Herzen haben, aber er habe keine Lust auf das ganze Drama und wolle einfach seinen Lebensabend in Ruhe genießen.

Vor Harrys Reise nach London soll sein Vater auch noch Witze über ein mögliches Treffen mit dem Wahl-Amerikaner gerissen haben. "Als König Charles hörte, dass sein Sohn für die Invictus Games zurückkehren wollte, scherzte er, dass er Harry, wenn er ihn sehen würde, durchsuchen müsste, um herauszufinden, ob er ihre Unterhaltung aufzeichnet", erzählte der Autor Tom Quinn im Gespräch mit dem Magazin.

Der Prinz und seine Ehefrau Meghan (42) haben es sich mit ihrem Verhalten bei Harrys royaler Verwandtschaft ziemlich verscherzt: So gaben sie unter anderem im Jahr 2021 der Talkshow-Moderatorin Oprah Winfrey (70) ein kontroverses Interview. Auch danach schossen sie immer wieder gegen die britische Königsfamilie. Die ehemalige Suits-Darstellerin liegt auch mit Teilen ihrer eigenen Familie im Clinch.

Getty Images König Charles beim Ostergottesdienst 2024

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry zu Besuch in Nigeria im Mai 2024

