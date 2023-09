Kryptische Lyrics: Deutet Ed Sheeran hier Eheprobleme an?

Was hat es wohl mit diesen Zeilen auf sich? Der Sänger Ed Sheeran (32) und seine ehemalige Klassenkameradin Cherry Seaborn (31) gehen bereits seit acht Jahren gemeinsam durchs Leben. Seit Januar 2019 ist das Paar glücklich verheiratet. Mittlerweile sind die beiden auch stolze Eltern von zwei Töchtern: Jupiter und Lyra. Doch nun deutet Ed in seinem neuen Album an, dass es vielleicht kriseln könnte...

Eds neues Album "Autumn Variations" enthält unter anderem ein Lied mit dem Titel "Punchline" – und darin singt der 32-Jährige ziemlich kryptische Zeilen. "Ich kann nicht anders, als im Moment zerstörerisch zu sein. Es ist Wochen her, dass ich deinen Umriss gesehen habe. In meinem Zimmer ist eine so laute Stille. So klingt es, wenn man die Hoffnung verliert", heißt es darin. Vor dem Release meinte Ed, dass er die neuen Songs sowohl aus seiner als auch aus der Sicht von Freunden geschrieben hat.

Ähnlich emotional klingt allerdings auch der dazugehörige Refrain des Tracks: "Ich liebe dich so. Ich kann dieses Loslassen nicht ertragen. Ich habe immer noch das Gefühl, dass wir es hinbekommen könnten oder so. Warum ist dein Herz so eiskalt?" Spielt der Sänger hierbei womöglich auf private Eheprobleme mit seiner Frau Cherry an?

Getty Images Ed Sheeran im Juni 2023

Getty Images Ed Sheeran und seine Frau Cherry im April 2018

Getty Images Ed Sheeran, Sänger

