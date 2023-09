Psychische Probleme: Ruby Barker gibt ein ehrliches Update

Ruby Barker gibt ein Update zu ihrer psychischen Gesundheit. Durch ihre Rolle der Marina Thompson in der Netflix-Erfolgsserie Bridgerton wurde die Schauspielerin weltberühmt. Doch der Erfolg birgt auch Schattenseiten: Die Britin leidet seitdem an psychischen Problemen und musste sogar in einem Krankenhaus behandelt werden. Mittlerweile scheint es Ruby mental besser zu gehen – und dabei hat ihr der Sport geholfen...

Auf ihrem Instagram-Account teilt die 26-Jährige eine Vorher-Nachher-Collage, die zeigt, dass sie in den vergangenen Monaten einige Kilos verloren hat. "Es ging nicht von heute auf morgen, sondern dauerte Monate, bis ich mich voll und ganz meinen Lebensstilanpassungen hingab, um meine körperliche, geistige und emotionale Gesundheit zu verbessern. Kleine Veränderungen wurden schnell zu großen Erfolgen", erklärt Ruby stolz. Mit professioneller Hilfe und dank der Unterstützung ihrer Freunde habe der Serienstar gelernt, "aktiver zu sein und sich mehr um sich selbst zu kümmern".

Dass sie im Netz so ehrlich ist, begeistert die Fans. "Ich bin so stolz auf dich! Du bist ein großartiges Vorbild und ich schätze deine Transparenz sehr. Das Teilen deines Weges hat mir mehr geholfen, als du dir vorstellen kannst" oder "Girl, du siehst großartig aus! [...] Du hast viele inspiriert, da bin ich mir sicher! Pass auf dich auf und weiterhin viel Erfolg!", sind nur einige der zahlreichen Kommentare.

