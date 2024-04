"Bridgerton"-Star Ruby Barker bricht sich Arm beim Bouldern!

Ruby Barker meldet sich mit besorgniserregenden Nachrichten bei ihren Fans. Auf ihrem Instagram-Channel teilt die Bridgerton-Darstellerin ein Video, welches sie beim Klettern in einer Boulderhalle zeigt. Am Ende kann sich die Beauty allerdings nicht mehr halten – sie stürzt die Kletterwand herunter und bricht sich dabei den Arm. "Geht's dir gut? Das ist passiert", schildert die Beauty und schließt den Beitrag mit einem leidenden Emoji ab.

Auf ihrem Social-Media-Profil gibt die 27-Jährige noch weitere Einblicke in den schlimmen Unfall. Ruby teilt einen Schnappschuss, der sie in einem Rollstuhl im Krankenhaus zeigt. "[...] Danke für die Hilfe, wir lieben Ersthelfer", schreibt die Brünette schlichtweg zu dem Post und verlinkt dabei das besagte Kletter- und Fitnessstudio Last Sun Dance in Leeds. In der Kommentarspalte wird sie von ihren Fans mit Genesungsgrüßen überhäuft. "Mach's gut Ruby. Ich hoffe, es heilt schnell" oder "Ich sende dir eine Umarmung", lauten beispielsweise zwei Nachrichten.

Dass Ruby ihren Fans im Netz gerne ehrliche Einblicke in ihr Leben gewährt, ist kein Geheimnis. Erst Ende September verriet die Britin im Netz, dass ihr der Sport dabei geholfen habe, ihre psychischen Probleme besser zu bewältigen: "Es ging nicht von heute auf morgen, sondern dauerte Monate, bis ich mich voll und ganz meinen Lebensstilanpassungen hingab [...]. Kleine Veränderungen wurden schnell zu großen Erfolgen."

Instagram / rubybarker Ruby Barker im April 2024

Getty Images Ruby Barker im Dezember 2023

