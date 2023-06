Nach Tod ihres Vaters: Ruby Barker machte schwere Zeit durch

Harte Zeiten für Ruby Barker! Die britische Schauspielerin ist vor allem für ihre Rolle der Marina Thompson aus der Netflix-Hit-Serie Bridgerton bekannt. In der ersten Staffel verkörperte sie eine junge schwangere Frau, die es nicht leicht im Leben hat. Doch auch in ihrem echten Leben hatte die britische Schauspielerin ganz schön zu kämpfen. Jetzt äußert sich Ruby zum ersten Mal zu dem Verlust ihres geliebten Vaters!

"Es ist schwer, dieses Gefühl, diesen Verlust in Worte zu fassen: Es hat mich wirklich schwer getroffen. Ich wusste, dass es ihm nicht gut ging, aber ich wusste nicht, in welchem Ausmaß", gesteht die 26-Jährige in einem Gespräch mit Evening Standard. Auch wenn der Tod ihres Vaters für Ruby total überraschend kam, hatte sie "dieses Gefühl". Die "How to Stop a Recurring Dream"-Hauptdarstellerin schaffte es nicht mehr, sich von ihrem Papa zu verabschieden. "Als ich im Krankenhaus ankam, kam die Krankenschwester aus dem Zimmer und verkündete, dass er in der Minute, in der ich ankam, gestorben war", erzählt Ruby.

Heute hat die Schauspielerin einen Weg gefunden, mit der Trauer umzugehen: "Ich habe eine Art Frieden in diesem Gefühl und in dem Wissen gefunden, dass er mich gelehrt, mir etwas gegeben und mich geliebt hat, und zwar in dem Maße, wie er es in diesem Leben konnte und sollte."

LIAM DANIEL/NETFLIX Ruby Barker als Marina Thompson in "Bridgerton"

Instagram / rubybarker Ruby Barker, "Bridgerton"-Darstellerin

Instagram / rubybarker Ruby Barker, Mai 2022

