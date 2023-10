Britney Spears' Ex Kevin unterstützt ihre Schwester Jamie!

Kevin Federline (45) hat noch immer einen guten Draht zu Jamie Lynn Spears (32). Das Verhältnis von Britney Spears (41) zu ihrer Familie ist zerrüttet: Die Sängerin stand 13 Jahre unter der Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears (71), bis diese 2021 durch das Gericht beendet wurde. Seitdem hat sich die "Toxic"-Interpretin auch von ihrer Familie losgesagt und stritt sogar öffentlich mit ihrem Vater sowie ihrer Schwester. Nun unterstützt ausgerechnet Britneys Ex Kevin ihre Schwester Jamie bei Dancing with the Stars!

Obwohl der Tänzer und die Sängerin schon seit Jahren kein Paar mehr sind, fiebert er für die jüngere Schwester mit. Wie er gegenüber TMZ verrät, unterstütze er die 32-Jährige während ihrer Zeit bei der Tanzshow. Da der 45-Jährige aber mittlerweile auf Hawaii lebe, sei das gar nicht so einfach: Die Zeitverschiebung erschwere es ihm, den Wettbewerb immer live mitzuverfolgen, doch er uns seine Frau Victoria Prince (40) "drücken ihr die Daumen".

Dass Jamie an "Dancing with the Stars" mitmacht, scheint Britney ein Dorn im Auge zu sein: Für sie sei es schlechtes Timing, wo sie sich doch gerade erst von ihrem Mann Sam Asghari (29) getrennt habe. "Sie fühlt sich ständig von ihrer Familie enttäuscht und das tut definitiv weh", hatte ein Insider gegenüber dem OK! Magazine ausgeplaudert.

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

Getty Images Kevin Federline, ehemaliger Tänzer

Getty Images Jamie Lynn Spears im Juni 2023

