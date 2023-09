Schwester bei US-Tanzshow: Britney Spears nicht begeistert!

Auf ihre Unterstützung wird Jamie Lynn Spears (32) wohl verzichten müssen! Gerade erst wurde bekannt, dass die Zoey 101-Darstellerin bei der kommenden Staffel von Dancing with the Stars mit von der Partie sein wird. Dies verkündete sie unter anderem freudestrahlend in einem Post auf Instagram. Doch eine Person kann sich scheinbar nicht mit ihr freuen: Ihre große Schwester Britney Spears (41) soll von der Teilnahme alles andere als begeistert sein!

Dies behauptet nun ein Insider. Dass ihre Schwester in diesem Jahr an der Sendung teilnehmen will, empfinde Britney als schlechtes Timing. Erst vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass sich die "Toxic"-Sängerin von ihrem Ehemann Sam Asghari (29) getrennt hat. "Sie fühlt sich ständig von ihrer Familie enttäuscht und das tut definitiv weh", fügte die Quelle hinzu. Die Sendung zu verfolgen, würde Britney demnach nicht in Betracht ziehen. Auch die Beziehung zwischen ihr und Jamie Lynn sei laut dem Insider derzeit "sehr angespannt".

In der letzten Zeit hatte es noch den Anschein gemacht, als hätte sich das Verhältnis zwischen den Geschwistern wieder gebessert. So soll Britney sogar das pikante Kapitel über Jamie aus ihrer Autobiografie "The Woman in Me", die im Oktober erscheint, gelöscht haben.

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

Getty Images Jamie Lynn Spears im Dezember 2022

Instagram / britneyspears Britney Spears im August 2023

