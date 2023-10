Claudia Obert und Max hatten Sex im "Sommerhaus der Stars"!

Hat das keiner mitbekommen? Claudia Obert (62) und ihr Max Suhr (25) hatten im diesjährigen Sommerhaus der Stars ihr Glück versucht – allerdings gab es für sie weder Titel noch Preisgeld. Schon bei ihrem Einzug zeigten die beiden einander – und auch den Zuschauern – beim Trockenvögeln ihre Zuneigung. Doch dabei ist es wohl nicht geblieben! Nach ihrem Auszug verraten sie: Claudia und Max hatten Sex im Sommerhaus!

Das verraten die beiden Realitystars jetzt bei "Aftershow – der Reality-TV-Podcast". Auf die Frage, ob sie von Sex im Sommerhaus mitbekommen hätten, antwortet die Unternehmerin: "Unseren Geschlechtsverkehr hat auch niemand mitbekommen, also denke ich, dass die anderen auch welchen hatten." Sie halte es nicht aus, eine Woche keinen Sex zu haben. "Wenn es keiner gemerkt hat, verraten wir uns doch nicht selber", gibt sich Claudia geheimnisvoll auf die Frage nach dem Ort des Geschehens.

Andere Stars sind in den vergangenen Jahren etwas ungenierter gewesen: Diogo Sangre (29) und Vanessa Mariposa (30) hatten 2022 an der Show teilgenommen. Und schon am zweiten Tag ging es bei den beiden zur Sache: Beim gemeinsamen Duschen hatte die Kamera verdächtige Bewegungen und ein leises Stöhnen einfangen können. "Wir mussten uns ja waschen und mussten natürlich auch schauen, dass es auch gründlich ist", hatten sie dann im Interview grinsend erklärt.

Anzeige

RTL Max Suhr und Claudia Obert im "Sommerhaus der Stars"

Anzeige

Instagram / iammaxsuhr Claudia Obert mit ihrem Freund Max Suhr

Anzeige

AEDT / ActionPress Diogo Sangre und Vanessa Mariposa im Mai 2022 in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de