Madonna mietet heimlich riesige Arena für ihre Tourproben

Sie bereitet sich auf ihren großen Auftritt vor. Zuletzt waren die Fans in großer Sorge um Madonna (65). Die Sängerin kollabierte aufgrund einer bakteriellen Infektion und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Vor Ort soll Madonna sogar reanimiert worden sein. Inzwischen geht es Madonna glücklicherweise wieder gut und sie wird sogar nach wie vor ihre Welttournee rocken. Vor dem großen Auftritt stehen nun die letzten Proben an.

Die Sun enthüllt: Madonna ist nach London geflogen, um intensiv und in letzter Minute für ihre 78-tägige Celebration Tour zu proben. Die Sängerin hat die gesamte AO-Arena in Manchester mit 21.000 Plätzen gemietet, um sicherzustellen, dass alles reibungslos abläuft. Madonna, die bekannt dafür ist, dass sie bei ihren Live-Auftritten auf Perfektion achtet, hat jetzt weniger als 48 Stunden Zeit, um sich in der O2-Arena einzurichten und alle Probleme vor ihrem Eröffnungskonzert auszubügeln.

Auch die Sängerin scheint froh darüber zu sein, ihre Tour durchführen zu können. "Sie ist so glücklich, wieder auf der Bühne zu stehen und fühlt sich stark. [...] Sie liebt es, wieder in einem kreativen Umfeld zu sein", verriet jetzt ein Insider gegenüber People.

Madonna, Oktober 2015

Madonna, Musikerin

Madonna, Sängerin

