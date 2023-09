Nach ihrem Kollaps: Madonna ist auf dem Fahrrad unterwegs

Sie ist wohl auf dem Weg der Besserung. Madonnas (65) Fans sorgten sich in den vergangenen Wochen um ihr Idol: Die Musikerin wurde am 24. Juni bewusstlos aufgefunden und lag anschließend auf der Intensivstation. Später stellte sich heraus, dass die 65-Jährige einen Kollaps wegen einer bakteriellen Infektion hatte. Inzwischen geht es ihr allerdings wieder besser. In einem Clip tanzte sie sogar schon wieder. Nun setzt Madonna sogar noch einen drauf.

In einem Video, das unter anderem TMZ vorliegt, ist die Sängerin bei einer sportlichen Betätigung zu sehen: Madonna hat sich für eine Radtour aufs Fahrrad geschwungen und einige Runden gedreht. Sie radelte mit ein paar Freunden, darunter ihr Personal Trainer, durch New York City. Die Fahrradtour führte sie durch den Central Park und auf die Straßen Manhattans. Was auffällt: Madonna sieht auf der Aufnahme ziemlich fit und aktiv aus.

Aber ob die Blondine nach diesem Vorfall wirklich kürzertreten wird, bleibt abzuwarten. Ein Freund von Madonna sieht das nämlich nicht kommen: "Sie war schon immer voller Energie und hat andere Künstler übertroffen, und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jemals langsamer machen wird", vermutete Peter Kentes gegenüber Mirror.

