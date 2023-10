Eindeutige Sache: Davon wollen Sommerhaus-Fans mehr sehen!

Ihr habt entschieden! Das Sommerhaus der Stars 2023 ist derzeit in aller Munde. Walentina Doronina (23) und ihr Verlobter Can Kaplan sowie Eric (34) und Edith Stehfest nehmen an der Sendung teil und kämpfen um den Sieg. Beide Pärchen nehmen das Ganze ziemlich ernst – so ernst, dass es in Folge drei sogar eine etwas untypische Kampfansage von beiden Seiten gab. Das gefällt den Fans total!

2.202 Promiflash-Leser nahmen an einer Umfrage teil, in der es um Can und Erics kuriosen Austausch ging [Stand: 5. Oktober, 8:30 Uhr]. Tatsächlich stimmten 73 Prozent, also 1.608 Fans, ab, dass sie es superunterhaltsam fanden. Vor allem, dass es auch mal ohne Geschrei und Zoff abgelaufen ist, fanden sie gut! Nur 27 Prozent, 594 Votes, fanden die Situation "etwas creepy".

Denn bei einer wörtlichen Kampfansage blieb es nicht. Als Provokation schenkte Can dem Ex-Dschungelcamp-Teilnehmer eine Blume – Eric aß sie tatsächlich auf! "Die habe ich jetzt gefressen", betonte er zweideutig. Wie es mit den beiden weitergeht, bleibt abzuwarten.

RTL "Das Sommerhaus der Stars"-Cast 2023

Das Sommerhaus der Stars, RTL Can Kaplan und Walentina Doronina, "Das Sommerhaus der Stars" 2023

RTL Edith und Eric Stehfest

