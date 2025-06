Schon wieder verarscht? Can Kaplan postet kryptische Zeilen

Can Kaplan sorgt auf Instagram für Wirbel. Nach seiner öffentlich ausgetragenen Trennung von Walentina Doronina (25) hat der Realitystar der Liebe offenbar eine zweite Chance gegeben. Wie er nun in seiner Story andeutet, ist aber auch dieser Versuch einer Beziehung in die Hose gegangen. Zu einem Bild, das den Körper einer Frau zeigt, schreibt Can: "Wenn man jemanden das erste Mal wieder ernst kennenlernt, sie dann in eine Datingshow geht und mit jemand anderem zusammenkommt... Die Gesellschaft ist echt kaputt."

Zudem verrät der Boxer, um welche Datingshow es sich handelt: "Alles für Fame und Reichweite. Love Island ist eher Fake Island." Doch auch wenn er das Gesicht der betroffenen Frau in seiner Story unkenntlich gemacht hat, betont er, dass er in naher Zukunft auspacken wolle. "Ich bin eigentlich kein Mensch, der andere runtermacht. Aber nach der letzten Beziehung lasse ich so etwas nicht mehr mit mir machen", stellt er klar und wirft seiner Verflossenen vor: "Dass man einen Menschen so verletzt, obwohl man weiß, dass diese Person schon mal so etwas durchgemacht hat, ist heftig."

Die Fans spekulieren bereits fleißig, um wen es sich bei der mysteriösen Frau handeln könnte – insbesondere im Hinblick auf die kommende Staffel von Love Island VIP. Viele meinen in der Blondine die ehemalige Too Hot to Handle: Germany-Kandidatin Joena zu erkennen, die Gerüchten zufolge in der neuen Staffel der Datingshow dabei sein soll. Ihr Aussehen scheint deutliche Parallelen zu der Frau auf Cans Foto aufzuweisen, was durch Details wie ihre blonden Locken, einen identischen Leberfleck und ein auffälliges Bikini-Outfit untermauert wird. Die offizielle Teilnehmerliste der Show wurde zwar noch nicht veröffentlicht, doch die Hinweise befeuern die Gerüchteküche.

Panama Pictures / ActionPress Can Kaplan, TV-Bekanntheit

Instagram / ckkaplan_ Can Kaplan, Influencer

