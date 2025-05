Can Kaplan steht bei Walentina Doronina auf TV-Blacklist

Walentina Doronina (25) und Can Kaplan haben vor einiger Zeit noch ihre gemeinsame Zukunft geplant und waren sogar verlobt. Doch mittlerweile ist von der einstigen Harmonie nichts mehr zu spüren. Nachdem sich die beiden bereits vor rund einem Jahr getrennt hatten, warfen sie einander häusliche Gewalt vor. Auf dem Bild-Renntag machte sie kürzlich deutlich, dass sie eine Zusammenarbeit mit Can in TV-Formaten entschieden ausschließt: "Bei mir würde er ganz klar auf einer Blacklist sein. Es wird niemals der Fall sein, dass dieser Mensch mit mir in ein Format kommt. Das ist wirklich komplett ausgeschlossen. Das wird niemals stattfinden. Niemals", stellte sie gegenüber Promiflash klar.

Aber nicht nur Walentina scheint einer gemeinsamen TV-Zusammenarbeit ablehnend gegenüberzustehen. Auch Can soll Schritte unternommen haben, um seiner ehemaligen Partnerin aus dem Weg zu gehen. Angeblich wurde unter anderem in seinen Kampf der Realitystars-Vertrag eine Klausel aufgenommen, die besagt, dass Walentina nicht an derselben Produktion teilnehmen wird. Offensichtlich versuchen beide, jede Form von Kontakt zu vermeiden – sowohl privat als auch beruflich. Dieses Kapitel ihrer Beziehung scheint endgültig abgeschlossen zu sein.

Vor seiner "Kampf der Realitystars"-Teilnahme hatte der Hobby-Boxer bereits betont, dass er keine Lust habe, auf Walentina zu treffen. Stattdessen freute er sich darauf, zu zeigen, was in ihm steckt. "Jetzt bin ich froh, dass ich mal abseits meiner Ex-Beziehung zeigen kann, wer ich bin", betonte er in der Pressemitteilung von RTLZWEI und stellte klar, dass er sein Image als Walentinas Anhängsel ein für alle Mal ablegen wolle: "Ich glaube, hinter jedem Menschen steckt etwas und man muss es einfach zeigen. Vielleicht wollen die Zuschauer auch eine Wandlung sehen, wollen wissen, wer ich wirklich bin."

ActionPress / Panama Pictures Walentina Doronina, Reality-TV-Bekanntheit

RTL II Can Kaplan, "Kampf der Realitystars"-Teilnehmer

