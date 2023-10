Can versus Eric: Wie kommt die Sommerhaus-Kampfansage an?

Das sind mal ganz andere Szenen! Das Sommerhaus der Stars 2023 hat es in sich: Schon in den ersten drei Folgen wird geschrien und gezofft. Mittlerweile haben schon alle Stars rund um Walentina Doronina (23) einen Ausraster gehabt – sei es während der Spiele oder einfach im Gespräch mit den anderen. Jetzt herrscht aber mal ein ganz anderer Ton: Ganz ruhig machen Eric Stehfest (34) und Can Kaplan sich nun gegenseitig eine Kampfansage!

"Ich versuche ihn einfach mit gekonnten Aktionen labbrig zu kriegen", betont Eric im Einzelinterview. Das Ganze sieht so aus. Der Dschungelcamp-Star schaut Can dabei zu, wie er sich sportlich fit hält. "Machst du viel Sport?", will er Walentinas Verlobten indirekt nervös machen – doch er lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. "Ich trainiere jetzt hier, damit wir dich abziehen", äußert Can mit einem kleinen Lächeln im Gesicht.

Dann wird es gezielter. "Ich bin sowas von bereit für euch. Das könnt ihr gar nicht glauben", macht Eric deutlich. "Auf ein faires Spiel", geben sich die zwei Männer die Hand. Doch damit nicht genug. Can schenkt dem Schauspieler als Provokation eine Blume und er isst diese einfach auf! "Die habe ich jetzt gefressen", heißt Erics zweideutige Erklärung. Was haltet ihr von der Kampfansage?

Alle Infos zu "Das Sommerhaus der Stars" auf RTL+.

Anzeige

Das Sommerhaus der Stars, RTL Can Kaplan und Walentina Doronina, "Das Sommerhaus der Stars" 2023

Anzeige

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina und Can Kaplan, Reality-TV-Teilnehmer

Anzeige

RTL Edith und Eric Stehfest

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de