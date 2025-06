Nicht in Dennis: Tara verguckt sich bei KDRS in Can Kaplan

Für Tara Tabitha (32) ist Kampf der Realitystars ein ganz besonderes Format: Die Reality-TV-Bekanntheit ist am Promistrand von Thailand nicht nur auf der Jagd nach dem Preisgeld von über 40.000 Euro, sondern auch der ganz großen Liebe. Die Österreicherin hat insbesondere ein Auge auf Can Kaplan geworfen. Vor der großen Party in Folge sechs bittet Tara den Unternehmer, ein wenig auf sie aufzupassen, damit sie nicht zu viel trinkt. Die Aufforderung, die als Annäherungsversuch gemeint war, geht komplett über Cans Kopf hinweg – sofort hat er Tara vergessen und beschäftigt sich lieber mit sich selbst. "Can ist irgendwie so komisch, er geht mir aus dem Weg", beklagt sie.

Als Can dann auch noch mit Laura Maria Lettgen flirtet, bringt er das Fass für Tara endgültig zum Überlaufen. Die anderen Kandidaten haben längst verstanden, was los ist – die Ex-Dschungelcamp-Bewohnerin schwärmt vermutlich für den Ex von Walentina Doronina (25) und ist eifersüchtig. "Also sorry, ich bin doch nicht der Idiot vom Dienst hier", echauffiert sich Tara und sucht das Gespräch. In der Küche liefern sich die beiden dann ein hitziges Wortgefecht. Can ist sich jedoch keiner Schuld bewusst. "Nur weil ich mich mit Laura unterhalte, machst du mir ein Fass auf?", reagiert er fassungslos. Tara droht Can sogar an, ihn bei der anstehenden Entscheidung aus der Show zu kicken.

Um es Can so richtig heimzuzahlen, kuschelt Tara im Anschluss mit Dennis Lodi. Das Lustige daran: Wie aufmerksame Fans der beiden Realitystars wissen, sind sie mittlerweile ein Paar geworden. Im April gab Tara mit einem süßen Pärchenpic im Netz bekannt, dass sie und Dennis schwer verliebt sind. Im Interview mit Promiflash plauderte sie über ihr Kennenlernen bereits aus: "Ich spoiler nicht – außer, dass es nicht Liebe auf den ersten Blick war!"

