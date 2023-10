Es wird schaurig: Das sind die Netflix-Neuheiten im Oktober!

Netflix sorgt für Halloween ordentlich vor! Der Streamingdienst versorgt seine Nutzer regelmäßig mit Nachschub. Neben altbekannten Klassikern, neuen Staffeln von absoluten Serienhits oder aber auch Eigenproduktionen der Plattform ist alles vertreten. Doch der Oktober verspricht mit zahlreichen Horrorstreifen nicht bloß schaurig zu werden – die fallenden Blätter und das rauer werdende Wetter laden auch zu einem gemütlichen Abend auf der Couch ein! Mit diesen neuen Filmen und Serien lässt sich der Herbst perfekt einläuten!

Direkt am Monatsanfang wird der Serienoktober auf Netflix mit dem dritten Teil der elften Staffel von The Walking Dead eingeleitet. Bloß einen Tag später – am 4. Oktober – darf sich auf die Dokuserie des Fußballstars David Beckham (48) mit dem Namen "Beckham" gefreut werden, in der der Sportler ganz private Einblicke gibt. Weiter geht es mit neuen Folgen der Mystery-Krimi-Serie Lupin sowie dem The Big Bang Theory-Spin-off "Young Sheldon". Am 17. Oktober wird es dann wieder schaurig: Dann erscheint die neue Teen-Comedy "Als ich als Vampir aufwachte". Bloß wenige Tage später hat das Warten für Fans der Serie Élite dann endlich ein Ende und sorgt mit dem Erscheinen der siebten Staffel für langersehnten Nachschub.

Doch auch in Sachen Filmen hat der Streamingdienst mal wieder so einiges in petto! Am 1. Oktober nimmt Netflix einen wahren Klassiker in sein Programm auf: "Zeit der Unschuld" mit Daniel Day-Lewis (66) und Winona Ryder (51). Drei Tage später folgt dann der DC-Hit "The Suicide Squad". Aber auch für Marvel-Anhänger ist mit "Spider-Man: No Way Home" etwas dabei. Doch auch Gruselfans werden auf ihre Kosten kommen. So werden auch "The Pope's Exorcist" mit Russell Crowe (59), "Disco Inferno", "Flashback" und "Die Todesschwester" pünktlich zu Halloween dazustoßen.

Jeffrey Dean Morgan und Norman Reedus am "The Walking Dead"-Set

Der Cast der siebten Staffel von "Élite"

Eine Szene aus "Die Todesschwester"

