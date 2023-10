Nach Doku-Premiere: Die Beckhams feiern auf Afterparty!

Die Beckhams sind in Feierlaune! Victoria (49) und David Beckham (48) gelten seit Jahrzehnten als das Traumpaar schlechthin. Ihre vier gemeinsamen Kinder machten das Glück des Fußballstars und der einstigen Spice Girls-Sängerin perfekt. Sein Leben bringt David nun auf die Leinwand: Am gestrigen Abend feierte seine Netflix-Dokumentation "Beckham" Premiere. Zu diesem Anlass versammelte sich der gesamte Beckham-Clan auf dem roten Teppich – und danach wurde ordentlich gefeiert!

Auf ihrem Instagram-Account teilt Davids Schwiegertochter Nicola (28) einige Aufnahmen von der ausgelassenen Partynacht: "Eine wirklich schöne Nacht", schreibt die BFF von Selena Gomez (31) zu einem Spiegelselfie mit ihrem Ehemann Brooklyn (24) und Schwager Cruz (18). Mit einem weiteren Bild von David und seinem ältesten Sohn gratuliert das Model dem Ex-Sportstar zu seinem Streifen: "Herzlichen Glückwunsch, David! Eine wirklich schöne Dokumentation!" Neben dem Beckham-Clan tummelten sich unter anderem auch Gary Neville, Salma Hayek (57) und Alex Scott (38) unter den Partygästen.

In der Doku geben der 48-Jährige und seine Familie ungewohnt private Einblicke in ihr Leben – so spricht Victoria auch erstmals über die vermeintliche Affäre ihres Mannes, die er vor zwanzig Jahren geführt haben soll. "Es war das Unglücklichste, was ich je in meinem Leben erlebt habe", erinnert sich Victoria und fügt dem hinzu: "Es war die schwierigste Zeit, weil es sich anfühlte, als wäre die Welt gegen uns. [...] Die Sache ist die – wir waren gegeneinander, wenn ich ganz ehrlich sein soll."

Getty Images David und Victoria Beckham mit ihren Kindern und Schwiegertöchtern

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Nicola Peltz-Beckham mit Cruz und Brooklyn Beckham

Instagram / davidbeckham Victoria und David Beckham im Oktober 2023

